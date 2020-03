Forse corona-schade Delta en American Airlines

Delta Air Lines gooide dinsdag zijn financiële verwachtingen voor het lopende kwartaal en het boekjaar overboord. American Airlines sneed op zijn beurt in de capaciteit, terwijl de baas van Southwest Airlines genoegen neemt met 10 procent minder loon, als onderdeel van kostenbesparingen om het effect van de coronaverspreiding het hoofd te bieden.

Bekijk ook: Ryanair schrapt alle vluchten naar Italië om coronavirus

Delta Air Lines benadrukt dat het virus een „substantiële impact” heeft op de financiële prestaties van het concern. In het lopende kwartaal zal de omzet van de KLM-partner 6 tot 9 procent lager uitvallen. Delta merkt dat er minder reizen worden geboekt en dat reizigers vaker boekingen annuleren.

Minder stoelen

Dergelijke problemen spelen ook bij American Airlines dat zijn capaciteit op binnenlandse vluchten vanwege de verminderde vraag in april met 7,5 procent heeft teruggeschroefd. Voor internationale vluchten geldt zelfs een reductie voor het komende zomerseizoen van 10 procent van het aantal beschikbare stoeltjes.

Bij Southwest Airlines spreken ze van een „alarmerende daling” van het aantal geboekte vluchten. Volgens topman Gary Kelly wordt de sector geconfronteerd met de grootste uitdagingen sinds de aanslagen van 11 september 2001. „Mogelijk wordt het erger”, zo zei hij in een interne videoboodschap. Southwest zei eerder dat de annuleringen in maart naar verwachting voor een omzetverlies van zo’n 300 miljoen dollar zullen zorgen.

Kelly was in 2018 goed voor een basisloon van 750.000 dollar. Zijn totale beloning dat jaar was 7,7 miljoen dollar.