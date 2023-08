Opnieuw meer werknemers zeggen zorgsector vaarwel

Maar liefst 155.000 zorgmedewerkers stopten ermee. Dat zijn 36.000 medewerkers meer dan het aantal mensen dat bijna twee jaar eerder hun zorgbaan vaarwel zegden. Sinds half 2021, toen de zorgsector overuren draaide vanwege de coronapandemie, groeit het aantal mensen dat de zorgsector verlaat.

Instroom ligt hoger

Daartegenover staat dat de instroom van nieuwe mensen in de zorg nog altijd hoger ligt. Tussen het eerste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 verwelkomde de sector 176.000 nieuwe krachten.

In het eerste kwartaal van 2023 zijn er in de zorg- en welzijnsector 21.000 werknemers bij gekomen ten opzichte van een jaar eerder. Daardoor telde de bedrijfstak - inclusief de leidinggevende en ondersteunende functies - in het eerste kwartaal van 2023 ruim 1,4 miljoen werknemers. Het aantal werknemers in de zorgsector neemt sinds 2016 toe, zo blijkt uit de cijfers.

Uitstromers

De uitstroomcijfers betreffen alleen de werknemers die niet langer werkzaam zijn in de bedrijfstak zorg en welzijn. Degenen die binnen de sector de overstap hebben gemaakt naar een baan in een andere branche (doorstromers), zijn niet meegeteld. De meeste uitstromers (70%) zijn in een andere bedrijfstak gaan werken. Er zijn ook zorgmedewerkers die met pensioen zijn gegaan, als zelfstandige zijn gaan werken (binnen of buiten de sector), een uitkering hebben aangevraagd of om een andere reden zijn gestopt met werken.