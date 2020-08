Vinden van geschikt personeel ineens stuk makkelijker

De vijver waarin recruiters vissen wordt naar verwachting alleen maar groter. Ⓒ 123rf

Amsterdam - Recruiters moesten jarenlang alles uit de kast halen in de zoektocht naar talent, door de coronacrisis is dat ineens een stuk makkelijker. Toch is van een ontspannen zomer geen sprake nu veel bedrijven de zoektocht naar personeel stopzetten.