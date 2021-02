Automobilist voelt pijn aan pomp met vlammende benzineprijs

Na bijna een jaar heeft volgens cijfers van United Consumers de adviesprijs voor een liter Euro95 (E10) de aderlating na de uitbraak van de coronacris weggepoetst. Met de stevige opleving van begin dit jaar belandde de adviesprijs voor Euro95 woensdag op €1,78 per liter, 15% hoger dan bij de start in mei werd neergezet.

Bij het tanken voelt de automobilist de pijn in zijn portemonnee. Met een tankbeurt van 100 liter moet voor €20 aan extra brandstofkosten worden neergelegd.

De sterk aangetrokken benzineprijs volgt de aanhoudende opmars bij de olieprijzen. De Brent-prijs is weer boven de $60 per vat gekomen, de hoogste stand in ruim een jaar. Eind april werd nog een duikeling tot onder de $20 gemaakt als gevolg van de zorgen over de grote uitval van de vraag naar olie door het massale thuiswerken.

Vaccins

De komst van goed werkende vaccins in november vorig jaar heeft de deur wijd open gezet om de prijzen van het zwarte goud flink aan te vuren. Met de uitrol van de vaccinatieprogramma’s wereldwijd komt een veerkrachtig herstel van de vraag naar olie weer in zicht zodra de pandemie achter de rug is.

Een andere belangrijke drijfveer voor de koerssprong op de oliemarkt is te vinden bij oliekartel OPEC. De OPEC-leden en in bijzonder olieproducent Saoedi-Arabië hebben met een aanhoudende rem op de olieproductie een grote bijdrage geleverd om de sterke vraaguitval door de lockdowns het hoofd te bieden.

Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen, benadrukt dat de discipline bij de OPEC en de grote bereidheid van Saoedi-Arabië met het inperken van de eigen productie de olieprijs omhoog te krijgen veel steun heeft gegeven. Daarnaast wijst hij er op dat de vraag naar olie vanuit China al weer flink is toegenomen waardoor de olieprijs een opmerkelijk snel herstel heeft laten zien.

Energietransitie

De energietransitie speelt eveneens een rol bij de krachtige herstelbeweging. Grote oliepartijen gaan de koers steeds meer verleggen naar groene energie en schroeven de investeringen in de zoektocht fossiele brandstoffen terug. Zo gaat Shell donderdag uit de doeken doen over de groene ambities in de komende jaren In de oliemarkt nemen handelaren steeds meer een voorschot op een toekomstige sterke afname van het olie-aanbod.

De grote vraag is of er nog meer in het vat zit voor de olieprijzen. In het recente verleden voerden schalie-olieproducenten in Amerika het aanbod flink op bij een stijging van de prijs van het zwarte goud. Met de komst van Joe Biden als nieuwe president die vergroeing hoog in het vaandel heeft zitten, gaat er zo goed als zeker een andere wind waaien voor de branche die onder voormalige president Trump ruim baan kreeg.

Volgens Versteeg is er financieel nog steeds minder mogelijk in de sector van schalie-olie en zetten aandeelhouders ook meer druk om de risico’s te verminderen. „Gelet op de verwachte heropening van de economie in de tweede helft van het jaar, waardoor mensen weer kunnen reizen, kan de olieprijs nog wel verder oplopen. Aan de andere kan Iran ook weer op de oliemarkt gaan verschijnen als de sancties tegen het land worden opgeheven.”