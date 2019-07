Politievrijwilligers in actie

V.l.n.r. vrijwilliger Roy Molenaar, politiechef Frank Paauw, ’vriend’ Jaap Rost Onnes en vrijwilliger Martijn Boer.

De politie in ons land kan het vaak niet alleen af. Daarom zijn er in alle elf eenheden van de Nationale Politie ook vrijwilligers actief. Op het Amsterdamse hoofdbureau van politie werden er twee in het zonnetje gezet: ondernemer Roy Molenaar (40) en Marijn Boer (43) van Urban Search and Rescue.