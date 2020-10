Corporatiehuurders krijgen display voor energiebesparing

Het is een initiatief van belangenverenigingen Aedes en de Woonbond, samen met adviesorganisatie Quintens. Het is de bedoeling dat corporaties beginnen minimaal honderd huishoudens van een display te voorzien, en daarna 2 tot 10% van hun huurders per jaar.

Slimme meter

Een energiedisplay dat in verbinding staat met de slimme meter kost ongeveer €100. In totaal zijn er 2,3 miljoen corporatiewoningen in Nederland.

„Het gebruik van een display levert niet alleen geld op. Als mensen grip krijgen op hun energieverbruik, worden ze vaak ook enthousiast voor volgende stappen in woningverduurzaming”, denken de initiatiefnemers.

De Woonbond sloeg eerder alarm omdat honderdduizenden huishoudens in Nederland, vooral huurders met lagere inkomens, meer dan 10% van hun inkomen aan de energierekening kwijt zijn. Daardoor hebben zij grote moeite om rond te komen.

