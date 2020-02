ONL: Invest-NL dupeert mkb

Regeringspartijen VVD en CDA reageerden twee weken geleden woedend toen bleek dat de spelregels van het nieuwe investeringsfonds onder leiding van Wouter Bos kleine ondernemers buitenspel zet. Voor hen ligt de lat van deze ondergrens namelijk veel te hoog en daarmee zijn aanvragen bij het fonds voor ondernemers verre van toegankelijk.

Het door de overheid opgerichte investeringsvehikel voor bedrijven en de energietransitie is mede bedacht om ondernemers te helpen die last hebben van stroeve financieringsmogelijkheden bij banken. De Tweede Kamer heeft in 2018 een voorstel van VVD en CDA omarmd om specifiek het midden- en kleinbedrijf te helpen. Voor sommige leden van de Eerste Kamer was deze toegankelijkheid zelfs een voorwaarde, voordat zij wilden instemmen.

„Deze vertegenwoordigers en veel mkb-ondernemers komen dus bedrogen uit”, zegt Hans Biesheuvel, oprichter van ondernemersorganisatie ONL. „Het betrekken van het midden- en kleinbedrijf is essentieel om financiering voor deze ondernemers te verbeteren. Zowel de Eerste als Tweede Kamer is een ander beeld van Invest-NL voorgespiegeld dan dat nu de werkelijkheid is. Ondernemers zijn wederom de dupe.”