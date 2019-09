AEX-index zakt in het rood

Amsterdam - De AEX-index in Amsterdam noteerde vrijdagmiddag nipt in de min. Elders in Europa zakten graadmeters eveneens wat weg. Beleggers kregen onder meer een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid voor de kiezen. In Amsterdam stond KPN in de schijnwerpers na de voordracht van een nieuwe bestuursvoorzitter. Verder was TomTom in trek na een deal met Microsoft.