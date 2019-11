'Wall Street gaat licht hogere opening krijgen'

Home Depot staat voorbeurs duidelijk in de min. Het bedrijf heeft in het derde kwartaal naar eigen zeggen teleurstellende verkoopcijfers in de boeken gezet. De omzetprognoses voor het gehele boekjaar worden opnieuw verlaagd. Branchegenoot Lowe's lijkt mee omlaag te worden getrokken door de resultaten van Home Depot.

Warenhuisketen Kohl's noteert dieprode cijfers voor opening, na een verlaging van de winstverwachting voor het gehele boekjaar. Ook medisch technologieconcern Medtronic publiceerde resultaten.

Boeing

Boeing kan in beweging komen nadat de vliegtuigbouwer op de luchtvaartshow in Dubai vijftig orders heeft ontvangen voor zijn geplaagde 737 MAX-toestellen. De grootste koper was het Kazachse Air Astana, dat volgens Boeing dertig toestellen voor zijn rekening nam.

Uitbaters van bioscopen zoals AMC Entertainment Holdings en Cinemark lijken hoger te gaan openen. Grote Hollywood-studio's mogen mogelijk binnenkort weer Amerikaanse bioscoopketens bezitten. Het ministerie van Justitie wil een ruim zeventig jaar oude regel die dat verbiedt laten schrappen. Die zogeheten Paramount-regels uit 1948 waren bedoeld om de macht van de filmstudio's in te perken.

Medicijnen

Medicines lijkt een sterke koerssprong te gaan maken, na berichten dat de maker van cholesterolmedicijnen in de belangstelling van kopers staat. Het Zwitserse Novartis zou al gesprekken hebben gevoerd over een overname van de onderneming uit New Jersey.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de huizenbouw in de Verenigde Staten in oktober is aangetrokken, na de flinke dip een maand eerder.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 0,1 procent hoger op 28.036,22 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,1 procent, tot 3122,03 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq ging met eenzelfde percentage omhoog, naar 8549,94 punten.