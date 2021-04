ASML-klant TSMC steekt $100 miljard in productie chips

De investering van Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), over drie jaar, is deels bedoeld om het huidige tekort aan chips in de markt weg te werken. TSMC levert onder meer aan de Amerikaanse bedrijven Apple en Qualcomm.

De investering komt naast de $25 miljard die het Taiwanese concern had toegezegd voor het lopende jaar.

TSMC wijst op de beoefte aan chips voor nieuwe 5G-communicatienetwerken en datasystemen die met steeds krachtiger chips berekeningen uitvoeren.

Coronavraag

„Corona heeft de digitalisering in veel aspecten versneld”, aldus TSMC in een verklaring over de vraag vanuit thuiswerkers naar betere laptops en pc’s en datanetwerken.

TSMC meldde in mei voor $12 miljard aan investeringen een fabriek in het Amerikaanse Arizona op te zetten.

De aankondiging komt komt enkele dagen nadat het Amerikaanse Intel besloot $20 miljard te investeren in twee op te richten chipproductielijnen in de Verenigde Staten, eveneens in Arizona bij zijn bestaande campus. Het stelt die productielijnen ook open voor klanten.

De koers van het aandeel TSMC steeg na de aankondiging in de Aziatische handel met 2%.

