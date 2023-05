Ook bij Philips impasse over verhoging loon: personeel volgende week in actie

„Wanneer en hoelang precies zijn we nu nog aan het uitzoeken”, verklaart Meerts na het verlopen van een ultimatum dat de bonden aan Philips hadden gesteld.

„Wanneer en hoelang precies zijn we nu nog aan het uitzoeken”, verklaart Meerts na het verlopen van een ultimatum dat de bonden aan Philips hadden gesteld. Hij geeft aan dat het al meer dan twintig jaar niet meer is voorgekomen dat de medewerkers van Philips zich op deze manier roeren.

Het is de bonden onder meer om de loonsverhoging te doen, die volgens hen minimaal zo hoog zou moeten zijn als de inflatie. „Wat Philips biedt, namelijk maximaal 5 procent loonsverhoging over bijna twee jaar en in sommige gevallen zelfs maar 3 procent, is echt te weinig. Dat ziet iedereen. Daarom snap ik er niks van dat Philips het zover laat komen”, zegt CNV-onderhandelaar Arjan Huizinga.

Er wordt de laatste tijd bij veel bedrijven gestaakt. Philips, dat volgens de bonden in Nederland ongeveer 10.000 werknemers telt, liet eerder deze week al weten het jammer te vinden dat de bonden niet meer verder wilden onderhandelen over de cao. „Wij hopen met ze aan tafel te blijven om zo snel mogelijk een nieuwe cao af te sluiten”, zei de zegsman toen. Hij wees er ook op dat, hoewel het beter gaat met Philips, er wel gelet moet worden op de kosten. „We komen uit een uitdagende financiële situatie.”