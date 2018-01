’C&A verkocht aan Chinezen’

C&A’s moedermaatschappij laat desgevraagd weten:

„We zijn volledig toegewijd aan het bouwen van een succesvol en toekomstbestendig C&A. Om dit te realiseren zijn we gestart met een transformatie- en groeitraject. C&A heeft in 2017 zeer goede resultaten laten zien en wil door middel van verdere innovatie en uitbreiding voortbouwen op dit momentum.

Als onderdeel van de transformatie van C&A wordt ook gekeken naar mogelijkheden om te accelereren in groeimarkten zoals China, opkomende markten en op digitaal vlak. Samenwerkingen en andere vormen van externe investeringen kunnen hier onderdeel van zijn.

Als zodanig heeft elk van onze regio's de mogelijkheden voor versnelde uitbreiding onderzocht en dit zullen zij blijven doen als onderdeel van onze transformatiestrategie.”

Hiermee lijkt de keten aan te geven dat het inderdaad tot de mogelijkheden behoort dat een Chinese partij mede-aandeelhouder wordt. Van een volledige verkoop door de familie Brenninkmeijer hoeft echter geen sprake te zijn.

Kledingwinkel C&A werd in 1841 opgericht door Clemens en August, twee Duitse immigranten in ons land. De eerste winkel kwam in Friesland te staan (Sneek), inmiddels zijn er 1500 filialen in 18 landen te vinden, de meeste in Duitsland.

De familie Brenninkmeijer, eigenaar van C&A, staat al jarenlang als rijkste familie van Nederland te boek, met een geschat vermogen van zo’n 20 miljard euro. Eerder herbelegde de familie al een deel van zijn welvaart buiten de retail en kledingsector via haar investeringsmaatschappij Egeria.