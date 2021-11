Beursblog: belegger pakt Wolters Kluwer op; kooplust bij Heijmans

De AEX noteert rond kwart voor twaalf 0,2% hoger bij een stand van 813,9 punten. Daarmee komt de intraday recordstand van boven de 818 punten eind vorige maand weer wat dichter in zicht.

In Azië moeten de Chinese beurzen woensdag licht terrein prijsgeven vanwege de toegenomen vrees voor een afkoeling van de economie in China. De aandelenmarkt in Japan is gesloten vanwege een feestdag.

Vanavond om 19.00 uur (Nederlandse tijd) zijn alle ogen gericht op het Amerikaanse besluit. Naar verwachting gaat de Federal Reserve (Fed) de afbouw van de coronasteun bekendmaken.

