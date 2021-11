Beursblog: beurzen in Azië zakken weg om zorgen afkoeling Chinese economie

In Azië moeten de Chinese beurzen woensdag tussentijds duidelijk terrein prijsgeven vanwege de toegenomen vrees voor een afkoeling van de economie in China. De aandelenmarkt in Japan is gesloten vanwege een feestdag.