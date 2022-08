Premium Het beste van De Telegraaf

Roy Jakobs nieuwe topman bij zorgtechnologieconcern Favoriet Van Houten krijgt roer in handen bij Philips: focus al op apneu-drama

Hoewel Frans van Houten de transformatie van Philips tot een medisch technologiebedrijf in volle glorie niet heeft kunnen afmaken, lijkt zijn opvolging wel volgens plan te zijn gegaan: in 2018 haalde Van Houten Roy Jakobs - Philips-employé sedert 2010 - zelf naar de bestuurskamer. Hij gaf de toen 44-jarige Jakobs de leiding over Philips’ Personal Health-activiteiten.