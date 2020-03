Deal rond Amerikaanse overheidssteun ’voor het grijpen’

Beleggers maken zich op voor een naar verwachting enorm stimuleringspakket van de Amerikaanse overheid. Sinds het weekend worden de plooien op het hoogste niveau gladgstreken. En volgens Chuck Schumer, die namens de Democraten aan de onderhandelingstafel zit, ligt een akkoord voor het grijpen. „Ik zie geen zaken waar we het niet over eens kunnen worden”, zei hij op dinsdagavond. Ook Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de Senaat, zei dat een akkoord „heel dichtbij” is.

Het totale pakket zou volgens Schumer $2000 miljard groot zijn, dat is zo’n 10% van het Amerikaanse bruto binnenlands product.

Volgens Wall Street Journal is een van de twistpunten hoeveel steungeld er naar de agrarische sector moet gaan. Een ander probleem was hoe door corona getroffen bedrijven aanspraak kunnen maken op steun. De Republikeinen stelden een bedrag van $500 miljard, de Democraten wilden hier meer toezicht op. Ook wordt er nog geruzied over steun aan luchtvaartmaatschappijen.

Andere onderdelen uit het steunpakket zijn garanstellingen voor leningen aan mkb-bedrijven en een uitbreiding van de werkloosheidsuitkeringen. De Republikeinen wilden ook een cashbedrag van $1200 uitkeren aan Amerikaanse huishoudens met een laag inkomen.

De Democraten wilden ook dat er extra geld naar ziekenhuizen zou gaan. In de onderhandelingen zou er overeenstemmingen zijn om nog eens $100 miljard naar ziekenhuizen te laten stromen. Dit weekend verschenen er berichten in de media dat de betalingsproblemen bij sommige ziekenhuizen zo hoog opliepen dat ze het personeel niet meer konden uitbetalen.

De Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, kondigde de afgelopen twee weken al de ene na de andere noodmaatregel aan. Zo werd de rente in twee stappen tot 0% verlaagd en heeft de Fed toegezegd onbeperkt Amerikaanse staatsobligaties op te zullen kopen.