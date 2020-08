ABN Amro grote winnaar op zonnige AEX

De AEX-index eindigde 1,7% hoger op 575,06 punten. De AMX ging 0,5% vooruit naar 815,21 punten. De koersenborden in Londen (+2%), Parijs (+0,9%) en Frankfurt (+0,9%) kleurden eveneens groen.

’Beleggers nemen meer risico’

Volgens vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) waren beleggers bereid om weer meer risico’s te nemen. Hij wees daarbij op de ’bibberindex’ VIX, die rond het laagste punt in ruim vijf maanden stond. De goudprijs steeg vorige week nog wel boven de magische grens van $2000. „Maar dat had niet te maken met onzekerheid bij beleggers, maar met de zwakke dollar en de lage rentes. Deze week zag je de rente-yields stijgen en de goudprijs weer dalen”, legde Van Schie uit.

Het coronavaccin van Rusland gaf beleggers eveneens vertrouwen dat andere landen spoedig zullen volgen met hun vaccin. „Dit is een mooie pr-stunt van de Russen. Maar het geeft wel aan hoeveel partijen ermee bezig zijn”, aldus Van Schie.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag 1% tot 2% hoger. Tesla was de uitblinker op de Nasdaq nadat de autofabrikant een aandelensplitsing had aangekondigd.

ABN bovenaan, Unibail onderaan in AEX

In de AEX speelde ABN Amro de hoofdrol met een koerssprong van 8,1%. Beleggers reageerden positief op het schrappen van 800 banen bij de tegenvallend draaiende zakenbank van ABN Amro. Ook haalt de bank vanwege de lage rente een streep door internetdochter MoneYou, wat ten koste gaat van bijna 150 arbeidsplaatsen. Het aandeel ABN Amro werd deze week trouwens al 18% meer waard. Branchegenoot ING ging vandaag 0,6% mee omhoog.

Just Eat Takeaway koerste 3,2% hoger. Het maaltijdbestelbedrijf zag vooral in de belangrijke markt Duitsland het aantal orders fors toenemen in de eerste helft van dit jaar. Just Eat Takeaway incasseerde tegelijkertijd een hoger verlies van €59 miljoen. In de voedingshoek lag ook supermarktconcern Ahold Delhaize (+2,3%) er opgewekt bij.

De AEX werd eveneens gestuwd door de zwaargewichten Prosus (+3,4%), Royal Dutch Shell (+1,8%), Unilever (+2%) en ASML (+1,3%).

KPN kreeg er 2,3% bij na nieuws over consolidatie in de Europese telecomsector. Het Amerikaanse Liberty Global wil het Zwitserse Sunrise inlijven voor circa €4,6 miljard.

Vastgoedfonds Unibail (-2,2%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Staalfabrikant ArcelorMittal liet 0,9% liggen.

Flow wint, Avantium verliest

Bij de middelgrote fondsen voerde Flow Traders de winnaars aan met een plus van 3,7%. Het handelshuis komt vrijdag met halfjaarresultaten.

OCI was de grootste achterblijver in de AMX. De kunstmestfabrikant werd 2,5% afgewaardeerd.

Smallcapfonds Avantium dook 6,3% omlaag in reactie op de halfjaarcijfers. Analisten van KBC maken zich nog steeds zorgen over de toekomstige financieringsbehoeften van het speciaalchemieconcern.

Accsys kreeg er juist 8,6% bij. De houtveredelaar gaat samenwerken met het Amerikaanse Eastman Chemical Company. De twee bedrijven willen de Amerikaanse markt van het duurzame accoya-hout voorzien.

De koers van B&S liep 4,8% op naar €5,69. Vandaag is er opnieuw een groot pakket aandelen B&S verhandeld, meldde persbureau Bloomberg. Het zou gaan om circa 0,9% van het aantal vrij verhandelbare effecten van de distributeur en groothandelsonderneming. In totaal betrof het 200.000 aandelen B&S die zijn verhandeld voor een prijs van €5,38 per stuk. De transactie heeft een waarde van bijna €1,1 miljoen. Eerder deze week en vorige week werden er ook al grote pakketten aandelen B&S verhandeld.

