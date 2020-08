AEX houdt blik opwaarts gericht; Avantium onderuit

De AEX noteerde rond kwart over tien 0,5% hoger op 568,43 na eerder even de 570 punten te hebben aangetikt. De Midkap-index ging 0,2% vooruit naar 813,14 punten

De beursgraadmeters elders in Europa deden het rustiger aan. Frankfurt daalde 0,1% en Parijs won 0,1%. Londen won 0,3 procent.

Wall Street zag gisteravond bij het slot de mooie winsten verdampen na de teleurstelling over mededeling van de leider van de Republikeinen in de Senaat. Mitch McConnell benadrukte dat er van nieuwe gesprekken met de Democraten over een nieuw steunpakket geen sprake was. Voor vanmiddag laten de belangrijkste graadmeters in de VS kleine winsten zien.

In Azië had de Japanse beurs vanochtend de blik opwaarts gericht met een plus van 0,4% ondanks de terugtrekkende beweging van de telecomonderneming en investeerder Softbank in reactie op de cijfers.

ABN en Takeaway gewild

In de AEX speelde ABN Amro de hoofdrol met een koerssprong van 6,7%. Beleggers reageerden positief op het snijden van de bank in de zakentak. KBC heeft in reactie op de cijfers het aandeel van de verkooplijst gehaald. Volgens analisten bij Jefferies waren de kwartaalresultaten van ABN operationeel beter dan verwacht. Branchegenoot ING werd 1,6% meer waard.

Just Eat Takeaway koerste 3,2% hoger. Het maaltijdbestelbedrijf zag vooral in de belangrijke markt Duitsland het aantal orders fors toenemen in de eerste helft van dit jaar. Analisten bij ING waren onder de indruk van het sterke bedrijfsresulttaat bij Just Eat Takeaway onder handhaving van de koopaanbeveling.

KPN kreeg er 1,8% bij na de melding over een consolidatie in de telecomsector. Liberty Global heeft het Zwiterse Sunrise ingelijfd.

RD Shell zette de opgaande lijn onverminderd voort met een plus van 1,5% geholpen door de sterk verbeterde gang van zaken op de oliemarkt. Unibail Rodamco hield de wind ook in de rug en dikte nog eens 1,5% aan.

Aan de andere kant keek ASMI aan tegen een verlies van 1,8% in navolging van het getemperde enthousiasme over de techsector. ArcelorMittal leverde 0,7% in.

Bij de middelgrote fondsen voerde TKH de lijst met winnaars aan. De koers van het technologieconcern steeg 4,4%, Een dag eerder moest TKH nog terrein prijsgeven na de cijfers. Voor Flow Traders hadden beleggers 2,5% meer over.

AScX-fonds Avantium dook 7% omlaag in reactie op de cijfers. Analisten van KBC maken zich nog steeds zorgen over de toekomstige financieringsbehoeften van het speciaalchemieconcern.

Wilt u dagelijks het belangrijkste financiële nieuws via de mail ontvangen. Schrijf u dan in voor de dagelijkse DFT Nieuwsbrief.