Rijkste man Bezos verdient bijna $1 miljard per minuut

Zelfs voor Bezos is dat niet bepaald een schijntje: zijn totale vermogen wordt geschat op $129,5 miljard. Daarmee is de 56-jarige Amerikaan de rijkste wereldburger. Het grootste deel van Bezos’ vermogen komt uit zijn belang van 12% in Amazon. De aandelen van de webwinkel werden donderdag nabeurs, na prachtige jaarcijfers, flink meer waard. Amazon is in zijn geheel nu meer dan $1 biljoen waard.

Amazons jaarcijfers zijn ook goed nieuws voor Bezos’ ex-vrouw MacKenzie. Zij kreeg uit de gezamenlijke boedel 4% van alle Amazon-aandelen. Haar vermogen beloopt nu $37,1 miljard. Daarmee staat ze 24e op lijst van rijkste mensen op aarde.