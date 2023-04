Air France-KLM lost laatste deel staatssteun Franse overheid af

In Frankrijk kreeg Air France-KLM in totaal €3,6 miljard steun en voor €4 miljard aan leenmogelijkheid waarvoor Parijs garant zou staan. Air France-KLM had in februari al aangekondigd dat alles in april afbetaald moest zijn en vervangen door andere soorten leningen.

KLM heeft de periode met coronasteun van de Nederlandse overheid eerder deze week al definitief achter zich gelaten. De maatschappij had nieuwe afspraken met banken gemaakt en daarbij aangegeven dat het financiële vangnet dat de overheid eerder had opgetuigd niet meer nodig was. Dit betekent ook dat de voorwaarden die de Staat had verbonden aan de coronasteun niet langer gelden. Maar KLM benadrukte dat de doelstellingen om verder te verduurzamen en „gezond en concurrerend” te zijn evengoed uitgangspunten blijven.