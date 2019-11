Pensioenpremie PFZW onveranderd

PFZW kampt met een te lage dekkingsgraad. Maar dankzij een besluit van minister Koolmees (Sociale Zaken) hoeven de pensioenen in 2020 niet te worden verlaagd. PFZW kan de pensioenen volgend jaar echter niet verhogen met de inflatie.

Ook de komende jaren verwacht het pensioenfonds geen indexatie te kunnen bieden aan gepensioneerden en werknemers. „Bij een beleidsdekkingsgraad van 110% mogen de pensioenen weer worden verhoogd. Daar zijn we nu nog ver van verwijderd”, aldus PFZW. Het fonds houdt er ook rekening mee dat de pensioenopbouw in 2021 wel moet worden verhoogd of de pensioenen dan dienen te worden verlaagd.