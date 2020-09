Kodak knalt omhoog op licht hoger Wall Street

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,3 procent omhoog tot 28.074 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3414 punten en techbeurs Nasdaq werd ook 0,4 procent hoger gezet, op 11.232 punten.

Kodak won maar liefst 50 procent. Een commissie oordeelde dat er niets illegaals is inzake de aankonding van een overheidslening van $765 miljoen eind juli, bedoeld voor het produceren van medicijnen. De koers van het destijds geminimaliseerde fotobedrijf ging toen vele malen over de kop.

Naar verwachting komen er geen veranderingen in het beleid van de Amerikaanse centrale bank. Beleggers zullen dan ook vooral benieuwd zijn naar de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell en nieuwe voorspellingen over de stand van de Amerikaanse economie.

De winkelverkopen in de VS namen in augustus met 0,6 procent toe in vergelijking met juli. Economen hadden in doorsnee een toename met 1 procent voorspeld.

FedEx dikte 5,6 procent aan. De pakketbezorger deed afgelopen kwartaal goede zaken, met beter dan verwachte cijfers. Doordat mensen wereldwijd meer online zijn gaan winkelen, kon FedEx meer pakketten bezorgen. Adobe, de maker van onder meer fotobewerkingssoftware Photoshop, presteerde ook beter dan gedacht. Het bedrijf zag vooral de inkomsten uit abonnementsdiensten toenemen in de coronaperiode. Het aandeel Adobe daalde 0,2 procent.

Boeing leverde 1,7 procent in. Een commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft een vernietigend rapport uitgebracht over de ontwikkelingen rond de 737 MAX-toestellen. Niet alleen de vliegtuigbouwer krijgt ervan langs, ook de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA moet het ontgelden. De 737 MAX-toestellen worden sinds twee crashes, waarbij in totaal 346 doden vielen, aan de grond gehouden.