Investering van €420 miljoen in bedrijf dat biologische koolstof maakt

Perpetual Next, dat biologische reststromen opwaardeert naar hernieuwbare grondstoffen zoals bio-koolstof en groen gas, is in 2019 als Next opgericht door het samenvoegen van meerdere portfoliobedrijven van Momentum Capital die actief waren in klimaattechnologie. De productiefaciliteiten bevinden zich in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Estland.

„Deze financieringsronde biedt Perpetual Next het vertrouwen van belangrijke investeerders in onze strategie en het kapitaal om de volgende stappen te zetten in onze groei”, aldus ceo Niels Wage. „Dit maakt de opschaling mogelijk van onze technologie om afvalstromen om te zetten naar alternatieven voor fossiele grondstoffen. De vraag daarnaar is groot, want de hele wereld wil duurzamer produceren.”

Het bedrijf verwacht de huidige omzet van tientallen miljoenen binnen drie jaar te laten groeien naar €250 miljoen vanwege grootschalige afnamecontracten van biokoolstof, zoals met staalfabrikant ArcelorMittal en de bouw van nieuwe productiefaciliteiten.

Afgelopen februari richtte Perpetual Next samen met Gasunie een joint venture op om in Delfzijl de bouw mogelijk te maken van een fabriek voor groen gas, als alternatief voor fossiel aardgas.