Basic-Fit sluit alle sportscholen en opent voorlopig geen nieuwe

Basic-Fit heeft ook sportscholen in Frankrijk, Spanje, België en Luxemburg. In alle landen geldt dat de fitnessclubs de komende weken dichtblijven. Zoals het er nu naar uitziet blijven de vestigingen in Nederland tot 6 april dicht. In Frankrijk en Luxemburg zijn de sportscholen tot 14 april gesloten. Belgen die willen sporten lijken vanaf 3 april weer terecht te kunnen in de sportscholen van de keten en in Spanje geldt de maatregel zeker tot 27 maart.

Basic-Fit kijkt naar mogelijkheden om gedupeerde klanten te compenseren. Vanwege de onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen is besloten de opening van clubs tijdelijk uit te stellen en niet meer te starten met de bouw van nieuwe locaties.

Om de financiële impact van de sluiting het hoofd te bieden werkt Basic-Fit met zijn banken aan het ophogen van de doorlopende kredietfaciliteit met 150 miljoen euro. Op dit moment is het niet duidelijk in hoeverre de coronacrisis de resultaten zal beïnvloeden. Veel zal volgens Basic-Fit afhangen van de duur van de sluiting van clubs en verdere maatregelen die door regeringen worden genomen.