’Wij Britten zijn niets veranderd’

V.l.n.r. diplomatiek commentator Robert van der Roer, ambassadeur Peter Wilson, prof. Rob de Wijk en directeur Bram Boxhoorn van de Atlantische Commissie. Ⓒ FOTO’S De Telegraaf

„Die Brexitonderhandelingen zijn louter schadebeperking”, schamperde expert internationale betrekkingen Rob de Wijk. Hij was twee uur lang getuige geweest van een podiumdiscussie met ambassadeur Peter Wilson over de Britse breuk met de EU in de Haagse sociëteit De Witte.