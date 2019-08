Meer mensen naar de voedselbank

De vereniging spreekt van een ’flinke stijging’. Het aantal kinderen dat via de voedselbank aan eten komt, is met 7% toegenomen.

De voedselbanken zien vooral meer alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen verschijnen. Dat laatste komt, aldus de VNV, omdat de pensioenen en de AOW minder hard stijgen dan de kosten voor levensonderhoud. Door de verhoging van het lage btw-tarief zijn veel eerste levensbehoeften sneller duurder geworden dan de afgelopen jaren.

Het pakket dat voedselbanken uitdelen is gemiddeld zo’n €43 waard. Het lukt niet altijd om die pakketten goed te vullen. „Sommige voedselbanken zijn actief in gebieden waar weinig filialen van supermarkten zitten. Voor hen is het lastig om voldoende voedsel in te zamelen”, aldus de VNV.