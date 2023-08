Sluwe Volvorijder is creatief met schadeformulier in poging verzekeraar op te lichten

In september 2018 krijgt Allianz een claim binnen via 112Schade, een verhaalservice voor voertuig- en letselschade. De claim komt van een eigenaar van een Volvo die beweert schade te hebben opgelopen door een aanrijding met een bestelbusje. De bestelbus zou rechtsaf de straat zijn ingedraaid waar de Volvo geparkeerd stond en raakte de Volvo ter hoogte van het linker achterwiel, bij de bumper en het portier. De bestelbus had op zijn beurt rechtsvoor schade.

Allianz neemt de zaak serieus en besluit technisch onderzoek te laten doen. Daaruit blijkt dat de schade aan de Volvo en de schade aan de bestelbus niet overeenkomen. Zowel de eigen expert van de Volvo-rijder (ExperNed) als het rapport van Ongevallen Analyse Nederland (OAN) concluderen dat de schade meer lijkt op het gevolg van een botsing met een vast object, zoals een paaltje.

Allianz neemt daarop de persoonsgegevens van de Volvorijder direct in de frauderegisters op. Maar de Volvorijder geeft niet zomaar op. Hij komt op de proppen met maar liefst drie getuigenverklaringen om zijn verhaal te ondersteunen. Een van de getuigen beweert dat hij met zijn busje de Volvo heeft geraakt „met de combo van me oude werkgever.”

Allianz is echter niet onder de indruk van de kunstzinnige verklaringen en blijft vasthouden aan het technische bewijs van de experts. Financieel klachteninstituut Kifid krijgt uiteindelijk de zaak voorgeschoteld, waarbij de Volvorijder een flinke vergoeding eist voor aanrijding. Hij beschuldigt Allianz daarnaast van onrechtmatige gegevensverwerking. De commissie verklaart zijn klachten echter ongegrond, waarbij vooral het technische bewijs van de schade-experts zwaar weegt. Het advies van de commissie is bindend en daarmee komt het verhaal van de sluwe Volvorijder tot een einde.