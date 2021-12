Baankansen jongeren volgens onderzoek groter dan voor de crisis

Dit komt naar voren uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek. Zij hebben in juni met behulp van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de baankansen van honderdduizenden jongeren van 16 tot 30 jaar vergeleken met eerdere perioden. De gemiddelde kans op een baan voor de jongeren die negen maanden daarvoor waren afgestudeerd bedroeg toen 67 procent. Dat is tot enkele procenten hoger dan in de voorgaande paar jaar rond die tijd.

Na de eerste coronagolf vorig jaar bleek al dat vooral mbo’ers en andere lageropgeleide jongeren de dupe waren geworden van de coronacrisis. De baankansen van jongeren met een hbo- of wo-masterdiploma waren toen maar heel weinig afgenomen. Doordat de arbeidsmarkt na de lockdown van begin dit jaar weer aantrok is de situatie voor de laatste groep inmiddels rooskleuriger dan voor de pandemie. Voor jongeren met een diploma op mbo-niveau 3 en 4 zijn de kansen weer terug op hetzelfde niveau als voorheen, terwijl de kansen voor mbo’ers die voor een beroepsopleidende leerweg (niveau 2) hebben gekozen nog iets onder het pre-crisisniveau liggen.

„Helaas zien we dat die arbeidsmarkt voor lager opgeleide jongeren wel terugveert, maar beduidend minder hard dan voor jongeren met een hbo- of wo-opleiding”, zegt Bas van Weel, directeur van SEO Economisch Onderzoek. „Dat kan komen doordat wo’ers en hbo’ers in hun werk makkelijker kunnen thuiswerken en minder vaak werkzaam zijn in sectoren die volledig op slot zijn gegaan.”

Tijdens de pandemie is het aandeel jongeren dat na afstuderen een baan vond in een hard door de coronacrisis geraakte sector wat afgenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de horeca. Afgestudeerden zijn daarentegen vaker aan de slag gegaan bij bijvoorbeeld de overheid, de gezondheidszorg en de bouw. Wat de gevolgen zijn van de recentste coronamaatregelen, is nog niet in deze analyse meegenomen. De impact van de nieuwe lockdown op de baankansen zal pas later duidelijk worden.