Miljoenen voor Leidse technologie om smartphone binnen kwartier op te laden

De technologie van het Leidse LeydenJar claimt batterijen – voor zaken als elektrische auto’s en smartphones – te leveren met 70% meer energieopslag dan de beste batterijen die nu in de markt worden aangeboden.

,,Dit geeft een veel grotere actieradius voor elektrische auto’s en een smartphone die minder vaak aan de lader hoeft”, noemt oprichter en directeur Christian Rood als voorbeelden van praktisch gebruik. De batterij is geschikt voor snelladen met een oplaadtijd van een kwartier.

Het bedrijf wil voor verdere groei naar de beurs. ,,Dat kan via een gewone notering of een spac”, zegt de woordvoerder. Een spac is een lege beurshuls met een zak geld op zoek naar een overname, en momenteel razend populair. ,,Zover is het nu nog niet, dat is het plan voor op termijn.”

Rood: ’Met kapitaal onderscheidend in batterijmarkt dankzij lagere kosten en groter bereik.’ Ⓒ Max Kneefel

De batterij van LeydenJar, met twintig man personeel, heeft een hogere energiedichtheid dan die van concurrenten en blijkt door een andere technologie goedkoper in productie. Nieuwe investeerders zijn Yard Energy, Catalus Capital, Invest-NL, ING Sustainable Investments en Somerset Capital Partners, het bedrijf van Joes Daemen, de man die zijn zoon Oliver deze zomer met Jeff Bezos de ruimte in zag gaan.

Het bedrijf heeft eerder ook nog een subsidie van ruim €5 miljoen ontvangen van de rijksoverheid.

Rood: ,,Ons doel is vooral de energietransitie te versnellen, met de innovatieve batterijtechnologie.” Met het geld wil Rood nu eerst ontwikkelstappen met de eigen technologie zetten en tegelijkertijd de fabriek in Eindhoven uitbouwen. Het bedrijf denkt nu binnen twee jaar van twintig naar zeventig arbeidsplaatsen door te kunnen groeien.