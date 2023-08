Landelijke pinstoring in winkels alweer voorbij

Rond half twaalf stroomden de eerste klachten binnen bij allestoringen.nl. Daar hebben inmiddels duizenden mensen aangegeven dat zij niet konden pinnen. De storing zou rond 12:10 uur weer voorbij zijn, meldt de Betaalvereniging Nederland, verantwoordelijk voor pinverkeer.

De pinstoring was waarschijnlijk het gevolg van het tijdelijk uitvallen van een interne netwerkverbinding bij één van de transactieverwerkers die in Nederland actief zijn, meldt de Betaalvereniging.

Systemen

Een woordvoerder van de Betaalvereniging Nederland erkent dat er ergens in de transactieverwerking iets fout ging. Het was daardoor niet altijd mogelijk met de pinpas te betalen bij winkelkassa’s. Doordat er verschillende verbindingen en systemen naast elkaar bestaan, viel niet al het digitale betalingsverkeer weg. Bij een deel van de winkelkassa’s was het niet meer mogelijk om te betalen.

Er worden ook enkele tientallen meldingen gedaan over storingen bij geld opnemen bij geldmaten. Volgens een woordvoerder van geldmaat was er echter geen storing bij de automaten voor contant geld. Integendeel, er stonden lange rijen voor de geldmaten.