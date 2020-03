Online offshore-kadaster nu ook voor medische spullen

Zo hoopt Noorman onder andere het Martiniziekenhuis in Groningen aan 100.000 mondkapjes te helpen. Noormans kadaster, bij banken en offshorebedrijven bekend onder de naam World Treasury Center, biedt na een verificatie gratis inloggegevens aan bedrijven uit de medsiche sector en artsen aan.

„Wij weten vaak waar in de werled welke spullen zijn. We moeten vraag en aanbod bij elkaar brengen in deze tijden, natuurlijk kostenloos,” legt Noorman uit. „Of het nou mondkapjes, scanners of om wat dan ook gaat. Mensen in de gezondheidszorg kunnen aangeven welke producten zij dringend nodig hebben en leveranciers van over de hele wereld kunnen direct, via 1:1 contact en zonder commissie of tussenkomst van derden aan de vraag voldoen.”

Noorman wil zo voorraadlocaties en -beheer van medische producten wereldwijd inzichtelijk en toegankelijk maken.

Noormans World Treasury Center heeft ook veel expertise in hou apperatuur op bijzonder trasnport gezet kan worden om op de plaats van bestemming te komen. Het World Treasury Center ondersteunt deze gratis dienst met financieringsmogelijkheden door banken en financiële instellingen.