Oliereus ExxonMobil schrapt dividend niet

ExxonMobil zal in juni een kwartaaldividend uitkeren van 0,87 dollar per aandeel, evenveel als het kwartaaldividend dat in maart werd uitgekeerd. Het grootste oliebedrijf uit de Verenigde Staten schrapte eerder wel miljarden aan investeringen na de historische crash van de olieprijs.

Beleggers letten momenteel scherp op wat olieconcerns met hun dividend doen. Ook bij Shell, dat donderdag met zijn kwartaalbericht komt, is het wel of niet schrappen van het dividend een punt van aandacht. Onlangs kondigde het Noorse Equinor als eerste grote olieconcern aan zijn dividend in de ban te doen.