Beurssoap rond kabelbedrijf Altice gaat richting rechter: 5 vragen

Patrick Drahi is grootaandeelhouder én president-commissaris bij Altice. „De meest afgrijselijke corporate governance”, klagen hedgefondsen. Ⓒ ANP/HH ALTICE EUROPE N.V. 4.461 -0.87 %

Amsterdam - Minderheidsaandeelhouders van Altice blijven ontevreden over het bod waarmee grootaandeelhouder Patrick Drahi het bedrijf van de beurs wil halen. De prijs is te laag en de structuur van het bod, zoals beschreven in de vorige week gepubliceerde biedingsdocumenten, geeft nauwelijks mogelijkheden om daar nog iets aan te doen, klagen de hedgefondsen Lucerne en Sessa en de Vereniging van Effectenbezitters.