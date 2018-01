Recorddiamant gevonden in Lesotho

De afmeting staat ongeveer gelijk aan twee golfballen. Arbeiders van mijnbouwbedrijf Gem Diamonds troffen de diamant aan in de Letseng Mijn in Lesotho. Volgens Gem Diamonds is het de op vier na grootste diamant van juweelkwaliteit die ooit werd aangetroffen.

Het betreft een diamant in de schaarse kleur D, Type IIa, meldt persbureau Bloomberg. Dat betekent dat de diamant vrij kleurloos is, wat de steen extra kostbaar maakt. Gem Diamonds verkocht in 2015 nog een 357-karaat diamant voor $19,3 miljoen (indertijd €17,5 miljoen).

De exacte waarde van de net gevonden steen hangt af van de kwaliteit die na bewerking overblijft. Zo verkocht het bedrijf Lucara Diamond Corp vorig jaar september een diamant van 1,111 karaat voor $53 miljoen (indertijd €45 miljoen). Dit was de een-na-grootste diamant ooit, genaamd Lesedi La Rona, gevonden in Botswana. Een steen van 813 karaat die tegelijkertijd was gevonden, ging echter voor meer geld weg: $63 miljoen (€54 miljoen).

De grootste diamant die ooit werd gevonden was de Cullinan, die 1905 werd aangetroffen in Zuid-Afrika. De steen mat 3107 karaat en werd in 105 kleinere diamanten gesplitst. De grootste daarvan, de Cullinan I of Grote Ster van Afrika, bevindt zich op de scepter van de Britse vorsten.