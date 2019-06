ING en ABN in trek op groene AEX

Rond 9.50 uur stond de AEX-index 0,3% hoger op 555 punten. De AMX daalde 0,1% naar 772,9 punten. De koersenborden in Parijs (+0,3%), Frankfurt (+0,2%) en Londen (+0,04%) kleurden groen.

Elders lieten de beurzen een verdeeld beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,03% hoger. De Amerikaanse beurzen eindigden vrijdag 0,1% tot 0,5% in het rood.

Beleggers zijn deze week gericht op het rentebesluit in de Verenigde Staten, dat woensdag wordt bekendgemaakt. Zij zijn ook opnieuw gericht op de handelsruzie tussen de VS en China. De spanningen tussen de VS en Iran kunnen de olieprijs in beweging brengen. In Amsterdam gaat oplaadbedrijf Fastned vrijdag naar de beurs.

In de AEX noteerde ABN Amro vanochtend 1,1% hoger. Topman Kees van Dijkhuizen vertrekt volgend jaar, bevestigde de bank na een verhaal in De Financiële Telegraaf. Steven van Rijswijk (ING), Paulus de Wilt (NIBC), Karl Guha (Van Lanschot), Joop Wijn (Adyen), Jeroen Drost (SHV) en Jan de Ruiter (Volker Wessels) worden gezien als kanshebbers om Van Dijkhuizen op te volgen als baas van ABN Amro.

ING (+1,9%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Verzekeraar NN (+0,9%) lag er eveneens zonnig bij.

Betalingsdienstverlener Adyen (-3,6%) was daarentegen de grootste verliezer in de AEX. Biotechnologieconcern Galapagos leverde 1,2% in.

In de AMX koerste OCI 0,5% in het groen. Het concern brengt zijn kunstmestactiviteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika onder in een samenwerkingsverband met staatsoliebedrijf Adnoc uit Abu Dhabi. OCI krijgt 58% van de op te richten joint venture in handen en Adnoc de overige 42%. Navigatieconcern TomTom (+2,2%) was de grootste winnaar bij de middelgrote fondsen.

Air France KLM daalde 3,9%. Het luchtvaartconcern had last van een winstwaarschuwing van de Duitse branchegenoot Lufthansa.

De lokaal genoteerde investeringsmaatschappij HAL (+1,4%) liet weten het belang in webwinkelbedrijf Coolblue te hebben vergroot van ruim 30% naar 49%. HAL kocht de aandelen van twee van de drie oprichters van Coolblue. De overige aandelen Coolblue zijn in handen van oprichter en topman Pieter Zwart en van het management.

Meer financieel nieuws via de site? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!