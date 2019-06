Tikken Adyen en KLM op rustige beurs

Om kwart over vier stond de AEX 0,2% lager op 552,4 punten. De AMX daalde 0,8% naar 767,5 punten. De overige Europese beurzen schommelden rond de slotstanden van vrijdag. De Duitse DAX stond onveranderd en de Franse CAC 40 klom 0,4%.

De Amerikaanse beursgraadmeters zijn hoger van start gegaan. Na drie kwartier handel had de Dow Jones-index 0,1% gewonnen en de Nasdaq-index 0,7%.

Beleggers zijn in afwachting van de uitkomst van de monetaire vergadering van de Amerikaanse centrale bank woensdagavond. „De Fed gaat dan hinten op een aanstaande renteverlaging”, denkt Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV. Hij wijst erop dat een renteverlaging met een kwartje in juli al door de markt is ingeprijsd. „De vraag is of de rente later dit jaar nog één of twee keer verlaagd wordt. De Fed heeft die ruimte, gezien de dalende olieprijs.”

Macro-econoom Joost van Leenders (Kempen) is er minder van overtuigd dat de Fed de rente volgende maand zal verlagen. „Ze zullen zich woensdag niet willen vastleggen en waarschijnlijk alle opties open houden. Zo komt er geen renteverlaging in juli als de VS en China einde deze maand een handelsakkoord zouden sluiten. De kans hierop is overigens klein. Zelf verwacht ik dat de Fed de rente dit jaar met één of twee keer zal verlagen, wat voor de markt een teleurstelling zou zijn. Velen rekenen inmiddels op drie verlagingen.”

Abma kijkt ook uit naar de EU-top op donderdag en vrijdag. „De Europese leiders gaan onder meer praten over de opvolging van ECB-president Mario Draghi. De kans is groot dat ze een Fransman als voornaamste kandidaat naar voren schuiven. Indien blijkt dat de Duitser Weidmann een goede kans maakt, zou dit negatief zijn voor beleggers. Hij is namelijk voorstander van een minder ruim monetair beleid.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stonden de financiële dienstverleners bovenin. ING en Aegon wonnen 1%. ABN Amro steeg 0,8%. Topman Kees van Dijkhuizen vertrekt volgend jaar, bevestigde de bank na een verhaal in De Financiële Telegraaf. Steven van Rijswijk (ING), Paulus de Wilt (NIBC), Karl Guha (Van Lanschot), Joop Wijn (Adyen), Jeroen Drost (SHV) en Jan de Ruiter (Volker Wessels) worden gezien als kanshebbers om Van Dijkhuizen op te volgen.

Betalingsdienstverlener Adyen zakte zonder concrete aanleiding 4,3%. Biotechnologieconcern Galapagos leverde 1,7% in. Zwaargewicht Shell verloor 1,1%, onder invloed van de terugval van de olieprijzen.

Midkapper Air France KLM vloog 4,9% omlaag, na een winstwaarschuwing van de Duitse branchegenoot Lufthansa. OCI daalde 4,8%, na de melding dat zijn kunstmestactiviteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika onder worden gebracht in een samenwerkingsverband met staatsoliebedrijf Adnoc uit Abu Dhabi.

AMG volgde met een terugval van 3,7%, in reactie op de mededeling van het bedrijf dat de verkoopprijzen van diverse zeldzame metalen nog altijd onder druk staan. PostNL zakte 0,7%, na een koersdoelverlaging voor ING naar €3. De bank bleef wel bij zijn koopadvies.

TomTom stond met een plus van 1,8% bovenaan.

De lokaal genoteerde investeringsmaatschappij HAL werd met een plus van 1,2% beloond voor de uitbreiding van zijn belang in webwinkelbedrijf Coolblue van ruim 30% naar 49%.

