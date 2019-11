Notulen Fed versterken beeld geen extra rentestappen

De Fed verlaagde eind oktober de rente in de VS voor de derde keer dit jaar in een poging de nog altijd goed draaiende Amerikaanse economie te wapenen tegen afremming van de wereldeconomie. Economen rekenden na een persconferentie toen over het algemeen niet meer op extra stappen dit jaar.

Op de beursvloeren waren geen grote bewegingen te zien nadat de notulen naar buiten kwamen. Dat was niet heel verrassend. Waar de notulen nog altijd worden uitgeplozen op zoek naar hints over toekomstig monetair beleid is de mogelijkheid op verrassingen aanmerkelijk kleiner geworden sinds het aantreden van Fed-president Jerome Powell. Die houdt aan het einde van elke beleidsvergadering in tegenstelling tot zijn voorgangster Janet Yellen een persconferentie, waarin al veel details aan bod komen.