ACM: te veel verwarring voor milieubewuste consument

Bekijk ook: Dieronvriendelijker scharrelei in Beter Levendoos

Een ACM-woordvoerder legt uit dat de organisatie „boetes kan opleggen en namen kan noemen” in de strijd tegen de ’wildgroei’ aan keurmerken. Het ACM kondigt in haar jaarlijkse oproep aan dat het strenger gaat handhaven op de circa honderd keurmerken die Nederland volgens het Voedingscentrum telt.

Oproep

Ook roept het ACM bedrijven op om ’geen misleidende claims en logo’s te gebruiken, en om het aantal duurzaamheidskenmerken te verminderen’.

ACM vraagt aan de overheid om strengere eisen te stellen aan bestaande keurmerken. Daarbij vraagt het de politiek om zelf een uniform duurzaamheidslabel een zetje in de rug te geven. „We zien daar voor de politiek een belangrijke rol in”, zegt de ACM-woordvoerder.

Bewust

De ACM is zich al langer bewust van de problemen die aan de labels kunnen kleven. Landelijk is er ook al veel aandacht geweest voor misleidende claims van certificaten.

Zo werd het ’Ik kies bewust’-logo al in 2016 geschrapt: het label zou aangeven of een product gezond was, maar in de praktijk werkte het labeltje verwarrend.