Winst voor Ajax, niet voor aandeel: belegger staat 16% in het rood

Wie daags na de vorige landstitel van de Amsterdammers een aandeel Ajax kocht, moest daar €15,30 voor neertellen. Donderdagochtend is daar nog €12,80 van over, een daling van 16,3%, waar de AEX-index in dezelfde periode slechts 1,8% is kwijtgeraakt. Bij beleggen in voetbalclubs was meedoen dit jaar wel vaker belangrijker dan winnen. Manchester United, de aan de beurs van New York verhandelde nieuwe club van succescoach Erik ten Hag, deed het net iets minder slecht, met een min van 15,3% in het afgelopen seizoen.

Bekijk ook: Ajax kampioen van de luxe

De koers van Ajax bereikte eind september z’n hoogste punt, op de dag dat de Amsterdammers in de Champions League met 2-0 wonnen van Besiktas. Daarna gleed de koers langzaam weg, om na 23 februari - de dag van het 2-2-gelijkspel tegen Benfica in de achtste finale van diezelfde Champions League - een forse klap te verwerken. Toen de Amsterdammers drie weken later kwalificatie voor de kwartfinale van het miljoenenbal in eigen huis uit handen hadden gegeven, was er op de beurs geen houden meer aan: het aandeel dook onder de €13, om er daarna niet meer bovenuit te komen.

Beleggen in het aandeel Ajax levert nauwelijks invloed op: de meerderheid van de stukken is in handen van de Vereniging AFC Ajax, en die kan dus op aandeelhoudersvergaderingen haar zin doordrukken. Voor het dividend hoef je het als belegger ook niet te doen: in november 2019 kregen aandeelhouders een kwartje per stuk uit de Johan Cruijff Arena, en dat was de laatste winstuitkering tot nu toe.