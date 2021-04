Wall Street last adempauze in na recordjacht

De Dow Jones-index eindigt 0,3% lager op 33.391 punten. De brede S&P 500 zakt 0,1% naar 4073 punten. Techbeurs Nasdaq levert ook 0,1% % op 13698 punten. Een dag eerder scherpten de Dow Jones-index en de S&P500 nog records aan.

Beleggers in de VS kijken nog steeds uit naar details over de plannen van president Biden om fors in de infrastructuur te investeren.

Over de Amerikaanse banenmarkt was opnieuw positief nieuws te melden. Het aantal vacatures in de VS bereikte in februari het hoogste niveau in twee jaar tijd. De Amerikaanse overheid meldde vrijdag al dat de banengroei in 's werelds grootste economie in maart sterker was dan verwacht en de werkloosheid aalt.

Norwegian Cruise Lines won 4,6%. De cruiserederij verwacht in juli weer pleziervaarten buiten de Verenigde Staten aan te kunnen bieden, nadat dit meer dan een jaar niet meer mogelijk is geweest. Branchegenoot Carnival Cruises won 1,7 procent, ondanks de mededeling dat alle cruises vanuit Amerikaanse havens tot en met 30 juni worden geannuleerd.

Elektrisch automaker Tesla dat maandag goede zaken deed, houdt een plusje over na een lager begin.

Yelp levert 2,9% in ondanks dat het advies voor het internetplatform opwaarts bijgesteld is door Atlantic Equities.