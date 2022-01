Beursblog: AEX duikt omlaag door rentevrees

Door Bernard Vogelsang

Amsterdam - De Amsterdamse beurs is donderdag fors lager van start gegaan. De rentevrees bij beleggers is teruggekeerd nadat de Federal Reserve in zijn vergadernotulen liet doorschemeren dat de rente in de VS wel eens sneller dan verwacht zou kunnen worden verhoogd.