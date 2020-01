Delta en American Airlines staken vluchten naar China

Delta was de eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die het voorbeeld volgde van onder andere KLM, Air France en British Airways. American Airlines kondigde even later eenzelfde besluit aan.

Delta vliegt nog tot en met aanstaande woensdag naar Chinese bestemmingen. Een dag later staakt de samenwerkingspartner van KLM tot en met 30 april alle vluchten naar het Aziatische land.

American Airlines, de grootste luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Staten, stopt per direct al met zijn vluchten naar Peking en Shanghai. Deze worden naar verwachting op 27 maart hervat. Bij het bedrijf was er eerder deze week al veel ophef over het coronavirus. Pilotenvakbond Allied Pilots Association (APA) stapte naar de rechter om het concern te dwingen zijn vluchten naar China te staken.