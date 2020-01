Delta staakt alle vluchten naar China

Ⓒ EPA

ATLANTA (AFN/BLOOMBERG) - Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines staakt vanaf volgende week alle vluchten naar China. Zorgen over de verspreiding van het nieuwe coronavirus in dat land noopten het bedrijf tot die maatregel. Delta is daarmee de eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die het voorbeeld volgt van onder andere KLM, Air France en British Airways.