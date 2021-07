Bank aansprakelijk voor superslechte belegging? Wel op tijd klagen

Een man die ruim een halve ton verloor op een slechte belegging, krijgt ook niets terug van zijn bank. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een particuliere belegger stak in 2007, vlak voor de kredietcrisis losbarstte, ruim €60.000 in aandelen Ageas (Fortis). Dat deed hij via ABN Amro. Destijds wilde Fortis met twee andere partijen ABN Amro overnemen. Dat ging niet zo goed. Maar de vraag of ABN de man had moeten waarschuwen tegen deze slechte belegging, blijft onbeantwoord.