Materiaaltekorten werpen schaduw over resultaten Signify

Dat meldt Signify in een handelsbericht over het eerste kwartaal, zonder concreter te worden. Het concern ziet wel tekenen van economisch herstel, zeker in China en het Midden-Oosten en in wat mindere mate in Europa. Daarbij zullen de voortdurende vaccinaties en versoepelingen van de lockdowns in de loop van het jaar waarschijnlijk zorgen voor verdere verbeteringen.

Signify zag de omzet het afgelopen kwartaal uitkomen op bijna 1,6 miljard euro, 12 procent meer dan een jaar eerder. De winst bedroeg 60 miljoen euro, van 27 miljoen euro in de eerste meetperiode van 2020.

De voormalige lampendivisie van Philips greep recent hard in om de klappen van de coronacrisis te boven te komen. Zo gaan er honderden banen verloren, voornamelijk ondersteunende functies. Ook sluit er een fabriek in de Amerikaanse staat Mississippi.