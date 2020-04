Wellink: ’Verdubbel steun snel in strijd tegen crisis’

Dat zei de oud-president zei voormalig president van de Nederlansche Bank, Nout Wellink in het programma 1 op 1 op Radio1.

„Als je zegt dat 540 miljard voldoende is, betekent dit voor Italië 40 miljard. Als je kijkt naar de problematiek is een veelvoud van zo’n bedrag nodig”, is de stellige overtuiging van Wellink.

Lessen van de vorige crisis leerden dat het vooral om snelle ingrepen moet gaan.

’Te traag’

Wellink bij 1 op 1: „Alles herinnert mij aan de schuldencrisis: overheden die het zouden moeten doen, deden te weinig. Ze rekenden erop dat de Europese Centrale Bank te hulp zou schieten en dat is toen ook gebeurd. Door zelf te weinig te doen dwing je de ECB te interveniëren.”

Beleidsmakers reageren nu evenwel te traag, zegt hij. „Ik zie hetzelfde patroon als tijdens de schuldencrisis: trage reacties. En als men te laat op gang komt, is de schade evenredig groot. Men doet uiteindelijk wel veel, maar de schade is dan al veel groter geworden.”