Al jaren code rood voor vermogensrendementsheffing Senator die waarschuwde voor ellende met spaartaks moet Doos van Pandora zelf sluiten

Marnix van Rij als Eerste Kamerlid in 2016 in discussie met staatssecretaris Eric Wiebes. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - De problemen met de spaartaks slaan meteen een gat van miljarden euro’s in de geldbuidel van het kabinet-Rutte IV. De belasting die al jaren onder vuur ligt, is opeens een worsteling voor de nog jonge coalitie, die ondanks alle waarschuwingssignalen de uitspraak van de Hoge Raad niet had voorzien. Het is aan staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) om een oplossing te vinden voor het probleem dat hij wél jaren geleden al aan zag komen.