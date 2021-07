Nederlandse medische groothandel kocht cardiologen om

Binnenland

Zoon Peter R. de Vries: 'Onze grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden'

De zoon van Peter R. de Vries heeft via Twitter gereageerd op de aanslag op zijn vader. „Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden. Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase. Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit he...