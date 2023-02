Echtscheiding: slechte voorbereiding man pakt duur uit

In de voorwaarden van een stel dat voor de rechtbank van Rotterdam eindigde was duidelijk opgenomen wie eigenaar was waarvan. Maar dan komt de dag waarop de spullen ook daadwerkelijk verdeeld moeten worden. Bijkomend detail: de ex-man woont nog steeds in de gemeenschappelijke woning waar de inboedel staat.

Pendule

Nu is de ex-echtgenote heel duidelijk in haar wensen. Ze wil haar antieke Franse pendule, vijf boeddha’s, een antiek houtsnijwerk beeld, een dito betonvaas en een schilderij van ’het paard van Willem III’ terug. Ook wil ze een goede verdeling van het gezamenlijke antiek, zilverwerk en meubels. Daar is haar ex het niet mee eens. Hij zegt veel met zijn bedrijfsrekening te hebben betaald waardoor de spullen behoren tot zijn bedrijfsvermogen. De vrouw maakt daarop de gang naar de rechter.

En zij heeft zich goed voorbereid. Middels een inboedellijst met foto’s maakt ze haarfijn duidelijk wat haar zou moeten toekomen. Ze heeft ook aangegeven wat van hem is, wat haar betreft: zoals de Harley Davidson en de Bentley. De man heeft geen tegenvoorstel gedaan. En precies dát kon niet, vindt de rechter. Dus de zitting werd geschorst, waarop de ex-man direct moest aangeven welke stukken van hem zijn en welke van zijn ex. Bij het behandelen van deze lijst, wist de vrouw meteen te vertellen waar zij het niet mee eens was.

’Ruimhartig’

De vrouw liet de rechter ook nog zien dat ze via WhatsApp had geprobeerd om er samen uit te komen, door het sturen van foto’s en de lijst. Maar de ex-man gaf aan dat alleen als hij het overgrote deel van de overwaarde van het huis zou krijgen (70%), hij bereid zou zijn op ’ruimhartige wijze’ de inboedel te verdelen. De rechter besluit voor het voorstel van de vrouw. De ex-man had zich meer coöperatief moeten opstellen en de zaak beter moeten onderbouwen. De man moet de zaken die de vrouw opeist en die op haar naam staan, aan haar geven. Beide partijen draaien op voor de proceskosten.