Premium Het beste van De Telegraaf

Guido Imbens (58) maakte carrière in de VS Eindhovense econometrist krijgt Nobelprijs: ’absoluut verbijsterd’

Door Dorinde Meuzelaar Kopieer naar clipboard

Guido Imbens Ⓒ ANP/HH

Een hoger minimumloon, is dat nou slecht voor de werkgelegenheid of niet? En een jaar langer naar school, betekent dat je later ook meer gaat verdienen? Voor onderzoek naar dit soort vragen heeft de Zweedse centrale bank maandag de Nobelprijs voor de economie uitgekeerd.